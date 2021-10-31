عبدالعزيز جاسم



بروح قتالية عالية وأداء مميز وتحديدا في الشوط الثاني، قلب منتخبنا الأولمبي الطاولة على المنتخب السعودي ليبلغ نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما عن جدارة واستحقاق، حيث تمكن الأزرق الأولمبي من تسجيل هدفين بالشوط الثاني عن طريق عيد الرشيدي ويوسف الرشيدي ليحول تأخره في الشوط الأول بهدف سجله فراس البريكان.



وبهذا الفوز تصدر منتخبنا مجموعته الرابعة برصيد 6 نقاط من فوزين على السعودية وبنغلاديش وضمن تأهله رسميا بعيدا عن مباريات الجولة الأخيرة لاسيما أن نتائج أوزبكستان لا تحتسب، وبالتالي فإن مواجهة الأزرق الأخيرة الثلاثاء المقبل ستكون تحصيل حاصل.



ولم يقدم منتخبنا أي لمحات فنية تذكر طوال الشوط الأول، وكان يدافع بقوة لكنه لا يجيد هجوميا، فلم يتمكن من الوصول الى مرمى السعودية في أي كرة خطرة، حتى تمكن المنافس من تسجيل هدف التقدم بخطأ مشترك بين المدافعين عبدالعزيز ناجي ويوسف الحقان والحارس خالد العجاجي، إذ ان قام مهاجم السعودية البريكان بالانطلاق بين المدافعين ناجي والحقان واستغل خروج العجاجي الخاطئ ليراوغه ويضع الكرة في المرمى (27).



ولم تكن هناك ردة فعل قوية من لاعبينا بل زاد المنتخب السعودي من سيطرته وكان قريبا من تسجيل الهدف الثاني.



وفي الشوط الثاني تغير الحال تماما، وبدا الأزرق الأولمبي بشكل مغاير بجميع خطوطه وكان أكثر تماسكا وتحكما برتم المباراة ليتمكن من تسجيل هدف التعادل بعد انطلاقة مميزة من نجم المباراة يوسف الرشيدي ليضع الكرة على طبق من ذهب إلى عيد الرشيدي الذي وضع الكرة في المرمة لترتطم بالقائم ثم يكملها في المرمى (52)، وعاد يوسف للتألق سريعا ليمرر الكرة إلى مبارك الفنيني الذي حولها بدوره إلى الظهير راشد الدوسري فيما انطلق يوسف إلى منطقة الجزاء لتصله الكرة عرضية رائعة لم يتوان في وضعها برأسه قوية في الشباك (56).



وبعد هدف التقدم وضمان التأهل، قام مدرب الأزرق كارلوس غونزاليس بالعودة إلى الخلف لتأمين دفاعاته والاعتماد على الهجمات المرتدة وبالفعل نجح في تفكيره من حيث الاحتفاظ بالنتيجة، وقام بإجراء عدد من التبديلات بإخراج يوسف الرشيدي ودخول عثمان الشمري (66)، ثم أخرج عيد الرشيدي ومبارك الفنيني وأدخل بندر السلامة وعبدالله الجزاف (82) وأخيرا أخرج خالد صباح ومهدي دشتي وأدخل جاسم عتيق وحسين أشكناني (90)، وشهدت الدقيقة الأخيرة تصديا رائعا واستبسالا دفاعيا من ناجي لتسديدة المهاجم السعودي البريكان.



الرشيدي الأفضل للمرة الثانية



هذا، وحصل لاعب الأزرق الأولمبي يوسف الرشيدي على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد صناعته الرائعة للهدف الأول وتسجيله الهدف الثاني بصورة مميزة، وهي المرة الثانية التي يحصل فيها الرشيدي على جائزة أفضل لاعب بعد أن نالها في مباراة بنغلاديش.



1000 دينار لكل لاعب



إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف عن منح مكافأة بقيمة 1000 دينار لكل لاعب في المنتخب الأولمبي بعد التأهل إلى نهائيات كأس آسيا في أوزبكستان تحت 23عاما بعد المجهود الكبير والأداء المشرف الذي قدمه اللاعبون خلال التصفيات وتجاوز الصعاب الأخيرة التي واجهت الفريق خصوصا توديع بطولة غرب آسيا من الدور الأول، والتي أقيمت في السعودية .