يحيى حميدان



اعتبر مدرب الفريق الاول لكرة القدم بنادي خيطان هاني الصقر أن الاستفادة كانت كبيرة من مواجهة القادسية الودية مساء أول من أمس على الرغم من الخسارة 0-2، مضيفا أن مثل هذه النوعية من المباريات التجريبية أمام فريق كبير بحجم «الأصفر» تكشف العديد من السلبيات وتكون مفيدة للاعبين لمشاركتهم أمام لاعبين أصحاب خبرات أكبر.



وأضاف الصقر في حديث خاص مع «الأنباء» أن أداء لاعبي «الأحمر والأسود» كان ممتازا في الشوط الأول الذي انتهى دون أهداف، مشيرا الى أن إجراء 9 تغييرات في الشوط الثاني جعل أداء خيطان يتراجع بشكل واضح نظرا للفوارق الواضحة في المستوى بين لاعبينا الأساسيين والبدلاء الذين يحتاجون للوقت للتطور أكثر.



وبين أن خيطان لا يعاني من الغيابات حاليا بعد عودة المدافع الفرنسي إسحاق كونيه للمشاركة في التدريبات ولعبه لمدة 45 دقيقة أمام القادسية. هذا، وسجل هدفي «الأصفر» أمام «الأحمر والأسود» كل من البوسني بنجامين تاتار والجامايكي روماريو وليامس.



وفي مباراة تجريبية أخرى، تغلب النصر على اليرموك 1-0.