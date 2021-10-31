واصل نجم نادي الصيد والفروسية شاكر جمال الكاظمي تألقه في بطولات قفز الحواجز محليا، بعدما فاز بلقب بطولة مركز الكويت للفروسية، التي أقيمت الجمعة في مضمار مركز الكويت للفروسية بمشاركة واسعة من



فرسان وفارسات الأندية المحلية، ففي الشوط الرئيسي على ارتفاع 135 سم، تمكن الكاظمي من تحقيق المركز الأول بزمن 65.46 ثانية، تلاه عبدالرحمن الفزيع وغازي الجريوي وخالد الخبيري وناصر الزاحم وفواز الراشد، كما نجح الكاظمي ايضا في تحقيق المركز الأول على ارتفاع 125 سم، متقدما على الفرسان أحمد العناز وعبدالله العوضي وعبدالله الروضان وعلي الخرافي وبندر جمعة، وعلى ارتفاع 115 سم جاء الفارس عبدالله العوضي أولا، وعلى ارتفاع 105 سم حقق الفارس حسين الخرافي المركز الأول. وعبر الكاظمي عن سعادته بمواصلة تحقيق النتائج المميزة منذ بداية الموسم وأنه جاهز تماما للمنافسة في البطولات المقبلة.