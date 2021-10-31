اكتسى اليوم الخامس في البطولة الخليجية الاستثنائية للإسكواش باللون الأزرق، بعد النتائج الجيدة التي حققها لاعبو منتخبنا الوطني، حيث تمكن المصنف الأول عبدالله المزين من إحراز ذهبية الفردي للرجال بعد تخطي زميله عمار التميمي 3-0 ليحرز التميمي الميدالية الفضية فيما جاء في المركز الثالث فلاح فايز الى جانب القطري سيد ازلان.



ولم يكن ناشئو الازرق أقل شأنا، حيث أحرز عبدالرحمن الهاشم الذهبية بفوزه على زميله عبدالرحمن المغربي 3/ 1 بعد مباراة استمتع الحضور بمستواها الفني والمنافسة الشريفة، وبذلك احرز المغربي الفضية فيما ذهبت البرونزية الى القطريين سالم المالكي وعبدالله الصقر.



وبعد ختام بطولة الفردي باتت الكويت على قمة جدول ترتيب الميداليات الملونة بإحراز اربع ذهبيات وثلاث فضيات ومثلها برونز، وجاءت السعودية بالمركز الثاني محققه ذهبيتين وفضية وبرونزيتين وحصلت قطر على فضيتين وأربع ميداليات برونزية.



وقد اختتمت البطولة مساء امس في وقت متأخر وتم خلالها تتويج اللاعبين والفرق، وسبق ذلك ختام منافسات الفرق لفئتي العمومي وتحت 17 سنة، وتصدرت الكويت وقطر الفئتين والتقيا في مباراة الحسم، ويعتبر الأزرق في الفئتين الأقرب الى الذهب ما لم تحقق قطر المفاجأة.