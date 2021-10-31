يحيى حميدان



قاد المدرب الجديد للفريق الاول لكرة القدم بنادي الكويت، التونسي نبيل معلول، تدريبات الابيض مساء أمس بعدما وصل للبلاد أول من أمس في وقت متأخر، وكان في استقباله نائب رئيس الجهاز الاداري عادل عقلة. وطالب معلول اللاعبين بالانضباط والالتزام خلال المرحلة المقبلة التي تحتاج لتضافر الجهود قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز يوم 19 نوفمبر المقبل.



وأدى «الأبيض» تدريباته مساء أمس بصفوف مكتملة باستثناء غياب كل من عبدالعزيز ناجي ويوسف الرشيدي المنضمين لصفوف منتخبنا الأولمبي المتواجد حالياً في أوزبكستان.



وينتظر ان يكون لقاء السالمية الجمعة المقبل ضمن كأس الاتحاد «التنشيطية» المهمة الأولى لمعلول، فيما يبحث الجهاز الإداري بطلب من الجهاز الفني عن توفير مباراة تجريبية يوم 13 الشهر المقبل لضمان إيصال اللاعبين للمستوى المطلوب.