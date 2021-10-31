محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان العمل في مشروع استراتيجي لربط رؤوس الآبار في مشروع النفط الثقيل في حقل الرتقة النفطي لم يتم توقيعه الى الآن.



وأشارت المجلة الى ان شركة نفط الكويت صاحبة المشروع الذي تبلغ قيمته 405 ملايين دولار، لم تزود المقاول حتى الآن بإشعار للمضي قدما في التنفيذ.



وأضافت المجلة ان عقد المشروع سبق أن ارسي على شركة سيد حميد بهبهاني وأولاده في عام 2019 ولكنها لم تنشر بعد العمالة التي ستنفذ المشروع الذي يهدف لتعزيز واستدامة إنتاج النفط الثقيل في شمال الكويت ليصل إلى 60 ألف برميل يوميا ومن ثم إلى 120 ألف برميل يوميا. ويشمل نطاق المشروع ربط 402 بئر للنفط الثقيل في حقول نفط جنوب الرتقة برؤوس الآبار الحالية.



وبمقتضى عقد منفصل، يتم توصيل رؤوس الآبار بمحطة أقمار صناعية أرضية بالإضافة لمنشأة معالجة مركزية لشحن النفط إلى منطقة الصهاريج جنوبي الكويت، ويتضمن المشروع بناء 11 نموذجا مع 402 بئر نفطية.



وكان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم قد صرح في وقت سابق ان مؤسسة البترول ستكون قادرة على إطلاق 500 ألف برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية المحتملة في العامين المقبلين، مضيفا إنه يجري العمل على تنفيذ برنامج حفر 500 بئر سنويا وإنشاء مركزين للتجميع، بالإضافة إلى مرافق حقن المياه والبنية التحتية الأخرى بهدف تحقيق زيادة الطاقة الإنتاجية المذكورة.



من جانبها، قالت شركة نفط الكويت في أحدث تقرير سنوي لها صدر في وقت سابق من الشهر، إن طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة انخفضت إلى 2.579 مليون برميل في اليوم كما في 31 مارس، بانخفاض 572 ألف برميل يوميا عن عام 2018.