أعلنت مجموعة هيونداي موتور أن مركز هيونداي كريدل في وادي السيليكون سيستضيف النسخة السادسة من منتدى مبتكري التنقل السنوي الافتراضي، وذلك على مدار يومي 27 و28 أكتوبر. ويمكن لأي شخص مهتم بالانضمام إلى الحوارات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.



ويؤكد موضوع منتدى مبتكري التنقل لعام 2021: «الابتكار القائم على الحياة: الإبداع يعزز الابتكار»، على أهمية استقطاب العقول المبدعة والأفكار الجديدة، إضافة إلى التعاون مع المتخصصين في مجال التكنولوجيا من أجل تقديم حلول التنقل التي تركز على الإنسان.



وفي تعليق له، قال هنري تشونغ، رئيس مركز هيونداي كريدل في وادي السيليكون: نحن سعداء لاستضافة منتدى مبتكري التنقل في نسخته السادسة، للسير على خطى اللقاءات الخمسة الماضية، وتحقيق النجاح الذي شهدته هذه المنتديات. كانت الظروف تدفعنا، خلال العامين الماضيين على وجه الخصوص، إلى مزيد من الإبداع والابتكار. لذلك، تتوقع المجموعة أن يقدم منتدى مبتكري التنقل 2021 رؤى تحفز الأفكار لحياتنا في المستقبل.



ويستهل منتدى مبتكري التنقل لعام 2021 فعالياته بكلمة يلقيها عالم البيئة ديفيد دي روتشيلد، على أن يتبع ذلك نقاشات بين القادة والمفكرين المبدعين في صناعة التنقل، ومن ضمنهم الفنانون والفلاسفة وصانعو الأفلام وغيرهم.



ويتضمن الحدث العديد من المواضيع للمناقشة، مثل «حرية التنقل المتجذرة لدى الإنسان»، و«الوعي تجاه الاستدامة»، و«المعرفة في مجال الروبوتات»، و«ما يصدق فيما لا يمكن تصديقه»، بالإضافة إلى «العلاقة التكافلية بين الإبداع والابتكار التكنولوجي».



وتبث فعاليات منتدى مبتكري التنقل 2021 مباشرة للمتابعين في كل مكان حول العالم من وادي السيليكون. بالإضافة إلى ذلك، يستضيف مركز هيونداي كريدل جلسة فرعية افتراضية بعنوان «تفعيل منتدى مبتكري التنقل» لتعزيز التواصل المحتمل، وإطلاق المزيد من الحوارات بين المجموعة وبين المتابعين المسجلين.



ويمكن للزائرين لموقع منتدى مبتكري التنقل 2021، معرفة المزيد عن ابتكارات المجموعة المتنوعة من خلال الاطلاع على المحتوى الرقمي المتوافر في قناة منتدى مبتكري التنقل.



ويستضيف مركز هيونداي كريدل في وادي السيليكون منتدى مبتكري التنقل منذ عام 2016، حيث يجتمع قادة العالم وخبراء الصناعة لمناقشة مستقبل التنقل والمجتمع الشامل. وكان الحدث قد نظم افتراضيا في 2020، بسبب الجائحة، واستقطب 1829 مشاركا، ومن ضمنهم 133 شركة ناشئة، و64 شركة تصنيع معدات أصلية، و38 مستثمرا تحت شعار «من الرؤية إلى الواقع».



هذا، ويعمل هيونداي كريدل في جميع أنحاء العالم باعتباره مركز ابتكار مفتوح لمجموعة هيونداي موتور، حيث تشارك وتستثمر في الشركات الناشئة العالمية لتسريع تطوير التقنيات المتقدمة في عالم السيارات. ويتعاون مركز هيونداي كريدل مع الجامعات وشركات الاستثمار وأصحاب رؤوس الأموال والعديد من مجموعات الأبحاث.