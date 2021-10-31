ذكر تقرير الشال الأسبوعي أن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من 2021، تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 1.930 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (1.947 مليون عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021).

وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها - القطاع العائلي - البالغة نحو 639 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.569 مليون عامل (2.599 مليون عامل في نهاية الربع الأول من 2021)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 24.9% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من 2021 (25.1% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول من 2021).

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1872 دينارا (1869 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1304 دنانير (1306 دنانير في نهاية الربع الأول من عام 2021)، بفارق بحدود 43.6% لصالح أجور الذكور.

وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 769 دينار (759 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 688 دينارا (685 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، بفارق لصالح الذكور بحدود 11.7%، أي ان الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.



ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1533 دينارا (1534 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 728 دينارا (722 دينار في نهاية الربع الأول من عام 2021)، بفارق بين المعدلين بحدود 110.6% لصالح الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1519 دينارا (1497 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، أي أدنى بنحو 18.8% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 958 دينارا (946 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، أي أدنى بنحو 26.5% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 296 دينارا (294 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، أي نحو 38.5% من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 411 دينارا (407 دنانير في نهاية الربع الأول من عام 2021)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 38.7% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 40.3%. وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1799 دينارا (1791 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، وللإناث الكويتيات نحو 1252 دينارا (1251 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، ويبقى الفارق لصالح الذكور ثابتا وبنحو 43.7%.



ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكورا وإناثا في القطاعين نحو 1482 دينارا (1479 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 327 دينارا (324 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، ولا بد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الإعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.