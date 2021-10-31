محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية أبو حليفة التعاونية منصور البداح عن تحقيق مبيعات بلغت 16.774.587 دينارا، وتوزيع 12% عوائد على مشتريات المساهمين والتي بلغت 466.751 دينارا، في حين وصل صافي الربح إلى 1.458.068 دينارا، مشيرا إلى زيادة الوديعة نصف مليون دينار، ليصبح الإجمالي 3 ملايين. وبين البداح في تصريح صحافي أن هذا الإنجاز جاء بعد جهود كبيرة قام بها أعضاء مجلس الإدارة في مختلف المجالات التسويقية والخدمية والاجتماعية، وقمنا تسويقيا بتنظيم العديد من المهرجانات الشهرية على مدار السنة وتوزيع السلة الرمضانية المميزة وتقديم أفضل العروض خلال شهر رمضان، لافتا الى تنظيم العديد من الأنشطة وأبرزها تكريم الرعيل الأول من آبائنا وأمهاتنا من مساهمي المنطقة، وتكريم الطلبة المتفوقين، وتقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل، وتوفير العديد من السلال للمساهمين متمثلة في السلة الشتوية، والوقائية في بداية أزمة كورونا، بالإضافة إلى سلة مخصصة للمحجورين والعائدين من الخارج، إلى جانب توفير السلة الوقائية لمدارس المنطقة خلال فترة عودة افتتاح المدارس، مع القيام بأعمال الصيانة اللازمة لتلك المدارس.



وأضاف: خلال أزمة كورونا قمنا بتفعيل خدمة التوصيل لأهالي منطقة أبو حليفة، وافتتاح فرع بمنطقة المهبولة مع توفير العديد من الأنشطة الخدمية وأعمال الصيانة مثل خدمة البنشر والكهرباء وفني الصيانة.



وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمنطقة، أوضح أنه تم التعاون مع «الزراعة» لتوفير وإدخال الماء الصليبي لحديقة أبو حليفة، إلى جانب القيام بأعمال الصيانة من تركيب ثيل أرضي وتشجيرها وتقليم الأشجار المتواجدة، وتوفير إضاءة بالطاقة الشمسية وأعمال الصبغ واستحداث منطقة ألعاب الأطفال، مع إجراء الصيانة الشاملة للممشى من تغيير أعمدة الإنارة وتوفير إضاءة بالطاقة الشمسية وتغيير كراسي الممشى، وتوفير محطات استراحات الباصات في المنطقة ومظلات لمواقف مستوصف أبو حليفة ومحيط الجمعية، وإنشاء مصل خاص بالجمعية والمرافق التابعة لها.