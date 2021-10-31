الموافقة على عمل مسابقة للتشجير من 6 فئات بجوائز تصل إلى 4 آلاف دينار

محمد راتب



كشف رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة صباح الأحمد السكنية التعاونية سلطان ناصر العتيبي عن قفزة نوعية حققتها الجمعية خلال العامين الماضيين تمثلت في صافي ربح بلغ 4.4 ملايين دينار مقارنة بـ 960 ألفا فقط في 2018، أي ما يعادل أكثر من 4 أضعاف، إضافة إلى مبيعات وصلت إلى 42.690 مليون دينار ارتفاعا من 10 ملايين عن الفترة ذاتها، ما مكننا من توزيع 12% أرباحا على المساهمين.



وذكر أن الجمعية تتربع على عرش الجمعيات التعاونية في المنطقة الجنوبية بلا منازع، وتسعى إلى تصدر المشهد التعاوني خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه ستتم إعادة طرح السوق المركزي الرابع لاستجلاب العروض مرة ثانية، وبانتظار الحصول على الموافقات المطلوبة للبدء في السوق المركزي الخامس لتكون الخدمات متكاملة في المدينة كلها.



«الأنباء» التقت رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة صباح الأحمد السكنية التعاونية سلطان ناصر العتيبي، وفيما يلي التفاصيل:



بداية، حدثنا عن المركز المالي للجمعية، ونسبة الأرباح التي تم توزيعها؟



٭ حققت الجمعية أرقاما قياسية غير مسبوقة خلال السنتين الماضيتين إلى جانب إنجازات إنشائية وخدمية نوعية في ظل ظروف استثنائية فرضتها أزمة كورونا، حيث قمنا بافتتاح سوقين مركزيين خلال فترة الحظر الكلي، كما حققنا صافي ربح 4.4 ملايين دينار مقارنة بـ 960 ألفا فقط في 2018، أي ما يعادل أكثر من 4 أضعاف.



ما أسباب هذه القفزة؟ وماذا بشأن المبيعات والمشتريات والإيرادات؟



٭ هناك العديد من الأسباب، وأبرزها اتساع مساحة المدينة، وافتتاح أسواق جديدة إلى جانب الكثافة السكانية التي بلغت 60 ألف نسمة، على الرغم من أنه لم يشغل منها حتى الآن سوى 65% فقط.



وفيما يتعلق بالمبيعات فقد بلغت 42.690 مليون دينار ارتفاعا من 10 ملايين في ميزانية 2018 - 2019 وهي أكثر من 4 أضعاف أيضا، كما بلغت المشتريات 39 مليون دينار، والإيرادات 22 مليونا ارتفاعا من 2.2 مليون فقط في 2019، وهذا يرجع إلى اتباع استراتيجية متطورة، مع مواكبة التطور العمراني، والكثافة السكانية لتوفير الخدمات بجمعية مدينة صباح الأحمد السكنية.



ماذا بشأن صافي الربح القابل للتوزيع ونسبة الأرباح الموزعة؟



٭ صافي الربح القابل للتوزيع هو 4.731 ملايين، وقد قمنا بتوزيع 12% عوائد مشتريات المساهمين الكرام.



ما الأسواق والفروع التي تم افتتاحها وتسببت في هذه الطفرة غير المسبوقة في المبيعات والإيرادات والأرباح؟



٭ بداية، جرى تطوير السوق المركزي رقم 1 مع إعادة تأثيثه وتوفير الأرفف لزيادة مساحات العروض للشركات، إضافة إلى ذلك افتتحنا سوق قطاع (سي) خلال أزمة «كورونا» بعد إغلاق السوق المركزي الأول للتأثيث، حيث كان بديلا له وحقق نجاحا كبيرا في استقطاب المتسوقين، كما تم افتتاح سوق الخيران السكني، و5 فروع داخل القطع السكنية وفرع التموين «بي 3».



كم فرع تموين لدى الجمعية؟



٭ لدينا فرع في القطاع الأول، وجرى افتتاح فرع تموين في سوق صباح الأحمد الثانية «بي».



ما القيمة التي أضافها سوق الخيران السكني للجمعية؟



٭ يجب أن نعلم أن منطقة الخيران السكنية ليست تابعة لعمل الجمعية، ولكننا وبسبب مطالبات الأهالي قمنا بفتح سوق مركزي لديهم، وذلك بعد مخاطبة الداخلية لاستغلال مبنى خاص بهم، وتم السماح لنا خلال فترة الحظر الكلي، وحضر ممثلون من الداخلية ومحافظة الأحمدي الافتتاح.



وماذا عن فرع البنشر ولوازم العائلة؟



٭ نسعى لافتتاح فرع خاص بالجمعية للبنشر منذ عام 2015 لكننا لم نستطع الوصول إلى هذا الهدف، وذلك لأن وزارة الإسكان استحوذت على جميع الأراضي الخاصة بالجمعية، والتي تختص بالبنوك والبناشر لاستثمارها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



وقد حصلنا على موقع مؤقت للبنشر تم ترخيصه وتشغيله وهو يقدم خدمات مميزة باستثمار خاص من الجمعية. ولدينا فرع للوازم العائلة في القطاع الأول، وافتتحنا خلال الأزمة الفرع الثاني في صباح الأحمد الثانية.



ما أبرز مشروعاتكم الإنشائية المستقبلية؟



٭ تم طرح سوق صباح الأحمد الرابعة، ولكن مجلس الإدارة رأى أن السعر مبالغ فيه من الشركات للتأثيث والفرش، ولذلك ستتم إعادة الطرح من جديد مع تعديل بعض المواصفات لتحصيل سعر مناسب وعدم التحجج بأزمة كورونا، ومدينة صباح الأحمد فيها 5 قطاعات، وكل قطاع فيه سوق مركزي كبير جميعها متشابهة في المباني والمساحات، وقد افتتحنا 3 أسواق وبقي سوقا «اي» و«دي» أي الرابع والخامس، والرابع تأخر بسبب السعر المبالغ فيه، ولدينا سوق خامس قطاع «اي» ولم تنته البلدية من ترخيصه، وهو آخر سوق تم تسلمه، وننتظر تراخيص البلدية لبدء إجراءات تشغيله.



هل بالإمكان القول إنكم بهذه الإنجازات تتربعون على عرش الجمعيات في المنطقة الجنوبية؟



٭ نحن أكبر جمعية على مستوى البلاد في أرقام المبيعات، ونحن مقبلون على قفزة نوعية، وبالإمكان القول إننا نتربع على عرش الجمعيات التعاونية في المنطقة الجنوبية على أقل تقدير.



وجودكم إلى جانب جمعية الوفرة السكنية ألا يمثل منافسة بين جمعيتين على الصدارة؟



٭ نتعاون مع جمعية الوفرة ضمن شعار العمل التعاوني، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح، فالوفرة جمعية فتية تخطو خطوات نجاح مبهرة، وعدد المساهمين فيها قليل وهذا يعطيهم أريحية في تقديم الخدمات بشكل أفضل، أما المنافسة بيننا فهي موجودة، وتتضمن تقديم المهرجانات وغيرها من الأنشطة الأخرى.



خدمات ومهرجانات



اجتماعيا وبعد انحسار جائحة «كورونا» عن البلاد ماذا ينتظر مساهمو المنطقة؟



٭ بعد انحسار الأزمة تم ضخ الأموال بعد اعتماد الميزانية في المخصصات الخاصة بالخدمات الاجتماعية والمهرجانات التسويقية، وسيتم توظيفها لخدمة الأهالي، كالسلال: مثل سلة رمضان والبر، وهناك مفاجآت ستقدم للمساهمين، وأبرزها سلة طبية تشمل مجموعة معدات وأجهزة طبية لفحص الضغط وقياس السكر والميزان وغيرها، وسلة أمنية عبارة عن أدوات إطفاء الحريق والإنذار وغيرها، كما وزعنا سابقا كوبون مشتريات بقيمة 25 دينارا خاصا بالقرطاسية.



وقد عودنا المساهمين على مهرجان شبه شهري متزامن مع نزول الرواتب لتلبية الاحتياجات المنزلية، كذلك لم ننس المتقاعدين، حيث نخصص 3 أيام في منتصف الشهر لتوفير ما يحتاجون إليه بأسعار مخفضة، وفي رمضان المقبل ستكون السلة الرمضانية أفضل بكثير من سابقاتها.



هل هناك مبادرة من قبلكم لتخضير المدينة؟



٭ قبل يومين وافقنا على عمل مسابقة للتشجير، وهي 6 فئات، تزامنت مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها السعودية، وهذه المسابقة تصل جوائزها إلى 4 آلاف دينار، تشمل أجمل تنسيق حديقة، وأكثر بيت فيه نخل مثمر، وأطول ظل شجرة، وأطول شجرة سدر.



وأما خارج البيوت فنحن ننتظر خدمات الهيئة العامة للزراعة الذين خاطبناهم لتمكيننا من زراعة بعض الطرق ولكن تم الرفض بحجة عدم وجود مصدر للمياه.



ماذا بشأن الخدمات الاجتماعية المقدمة؟



٭ دعمنا الصندوق الخيري التابع لإدارة رعاية المسنين، فوزارة الشؤون تعتبر من أنشط الوزارات في المنطقة التي لها مكاتب لخدمة الأهالي كرعاية المسنين، وتنمية المجتمع، إلى جانب وجود دار القرآن التابعة لوزارة الأوقاف.



كما كرمنا أعضاء مجالس الإدارة السابقين على جهودهم المبذولة، وقدمنا عروضا للمتقاعدين، وأخرجنا زكاة المال عن أرباح المساهمين والتي بلغت 129 ألف دينار ستقدم لبيت الزكاة.



هل تتوقعون أن تصبح مدينتكم نموذجية؟ وما مطالباتكم للجهات المعنية لتحسين واقع الخدمات؟



٭ نتوقع أن تصبح مدينة صباح الأحمد السكنية نموذجية رغم قصور بعض الخدمات فيها، لكن الأهالي كانوا سببا رئيسيا في تطوير الخدمات، وهاشتاغ المدينة يحرك الوزراء ويجلب المسؤولين للوقوف على مشاكلها، فنحن مقبلون على أن نكون عروس الجنوب.



وبالنسبة للخدمات هناك قصور أمني واضح في المدينة، فنحن 5 قطاعات ليس فيها إلا مخفر واحد لا يعمل بكامل طاقاته، لذلك نحتاج لزيادة الأمن، وندعو الداخلية للاستجابة لذلك.



هل هناك مطلب لميكنة الخدمات والانتهاء من العصر الورقي؟



٭ لا شك أن التطور الرقمي في العالم يحب أن تواكبه الدولة، وقد جربنا الدراسة عن بعد خلال أزمة «كورونا» وخصوصا لطلبة الجامعة، لذلك ندعو الجامعة و«التطبيقي» إلى جعل الدارسة «أونلاين» اختيارية للتخفيف عن أهالي صباح الأحمد الذين وفرنا لهم قاعة ونقطة تجمع وباصات لنقلهم من قبل التطبيقي.



كلمة أخيرة



نشكر وزارة الشؤون ممثلة بالوزير والوكلاء المساعدين على الدعم غير المحدود للجمعية، وتوجهات مجلس الإدارة في التطوير والتحديث.

افتتاح خدمات «الكهرباء» بالمبنى الثاني للجمعية.. و8 إدارات لـ«العدل»

خلال اللقاء، سألنا رئيس جمعية مدينة صباح الأحمد السكنية سلطان العتيبي عن أبرز ما تم تقديمه من خدمات للجهات الحكومية، فقال استطعنا جذب جميع الخدمات بما فيها الخدمات الحكومية، ودعمنا وزارات الدولة، حيث قدمنا مبنى كاملا لوزارة العدل التي افتتحت 8 إدارات خاصة بها، كما وفرنا وظائف للأهالي داخل المدينة، وقبل أيام وقعنا عقدا مع وزارة الكهرباء لتسلم المبنى الثاني لإدارة الجمعية وسيتم افتتاح جميع خدمات الوزارة داخل المدينة.

وتابع: دورنا لا يقتصر على عملية البيع فحسب، وإنما بتقديم الخدمات واستجلابها للأهالي، فهناك بعض الموظفين كانوا يداومون في برج التحرير أو في جنوب الصباحية أو الرقعي، أما الآن فقد تم افتتاح مبنى متكامل لوزارة العدل للموظفين والمراجعين، وهذه الأعمال كلها شهدت مباركة من وزير الشؤون د.مشعان العتيبي الذي كان له توجيه واهتمام وحرص على استعجال افتتاح المركز.

وبين العتيبي لـ «الأنباء» أن الجمعية تمتلك مباني ليست بحاجتها في الوقت القريب، ولذلك نفتح أبوابنا لأي وزارة أو جهة حكومية تحتاج إلى مكاتب أو موقع، فنحن مستعدون لنقدم لها المكاتب بموافقة من وزارة الشؤون التي نعلم أنها لا ترفض مثل هذه الخدمات.

«أمانة في أعناق المجالس المقبلة والمساهمين»

دعا رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة صباح الأحمد السكنية التعاونية سلطان العتيبي عبر «الأنباء» مجالس الإدارات اللاحقة للمجلس التأسيسي إلى «أن يأخذوا الأمانة منا وأن يحافظوا عليها، فهي أمانة ثقيلة يجب التعاون لحملها، فأغلب الأعمال إن افتقرت إلى التعاون وتنازع أهلها فستفشل، أما إذا تكاتفنا فسننجح وتستمر الجمعية في التفوق».

وتابع: كما أدعو المساهمين أن يحفظوا الأمانة ويحاسبوا أعضاء مجلس الإدارة ويعينوهم على المشورة وإبداء الرأي، ويقدموا الملاحظات البناءة التي تصب في مصلحة جمعية مدينة صباح الأحمد السكنية.