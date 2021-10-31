شنت إسرائيل هجوما صاروخيا «نهاريا» غير مسبوق على ريف دمشق أسفر عن إصابة جنديين سوريين بجروح، على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري، فيما تردد صدى القصف في أنحاء العاصمة. وقال المصدر العسكري إن «العدو الإسرائيلي رشق صواريخ أرض - أرض من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق»، ما أدى إلى «إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية».



وأوضح أن «وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها».



وقالت وكالة فرانس برس ان أصوات انفجارات متتالية سمعت بفارق زمني قصير، علما انه من النادر أن تستهدف إسرائيل مواقع سورية خلال ساعات النهار. ودمر القصف، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مستودعات أسلحة وذخائر تابعة لإيران وميليشيات موالية لها في منطقتي قدسيا والديماس. وسبق لإسرائيل ان استهدفت المنطقة مرات عدة.