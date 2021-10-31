صدر قرار وزاري بإشهار مبرة السيدة نفيسة الخيرية لمدة غير محددة.



وجاء في القرار:



قامت وزارة الشؤون بتسجيل مبرة باسم مبرة السيدة نفيسة الخيرية ومقرها الكويت، وذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الكويت والدول العربية والاسلامية الاخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة، تقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات الدينية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة ذات المستوى الربيع، وتعليم القرآن الكريم تلاوة وتجويدا وتفسيرا ورفع حصيلة الفرد في علوم القرآن وحفظه والعلم على تأصيل ثقافة القرآن الكريم بين أفراد المجتمع من خلال نشر علومه وتوعية المجتمع بأهمية تعلم القرآن بتدبر والعمل على تشجيع حفظ القرآن الكريم والتدريب على تجويده وتنمية المهارات والقدرات على حفظ القرآن الكريم لدى متعلمي القرآن ورعاية المتميزين من طلبة علوم القرآن الكريم والتعاون مع جميع المبرات والجمعيات الخيرية وعمل مسابقات للتجويد والتلاوة والحفظ بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة، وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر أو النفع العام أو من شأنه تحقيق الهدف العام لها، وذلك طبقا لما يقرره مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة.



والمؤسسون هم:



1 - إبراهيم طاهر أحمد البغلي.



2 - صباح عيسى سلمان العطار.



3 - مرتضى عبد علي حسين الجدي.



4 - أحمد محمد أحمد الحمد.



5 - حسين عبدالله جواد الصايغ.



6 - بشرة جعفر أحمد المطوع.



7 - محمد حسن محمد الحرز.



8 - زهرة عبدالله طاهر البغلي.



9 - هناء عبدالرسول طاهر البغلي.



10 - إيمان باقر عبدالله.



11 - حسن حاجي قمبر عبد علي.



12 - بتول حيدر حسن محمد.



13 - تهاني مرهون علي القلاف.



ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وتبدأ السنة المالية للمبرة في الاول من يناير من كل عام، وتنتهي في آخر ديسمبر، فيما عدا السنة الاولى، فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.