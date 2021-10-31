الدوحة - فريد عبدالباقي



أهدر منتخب الكريكيت فرصة بلوغ نهائيات كأس العالم أستراليا 2022، وذلك بعد خسارته أمام منتخب قطر بنتيجة 126-127، خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملاعب المدينة الآسيوية بالعاصمة القطرية الدوحة في ختام منافسات التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى أستراليا 2022.



وكان «الأزرق» حقق الفوز في مباراتين أمام البحرين 129-124 والمالديف 107-103، فيما خسر في مباراتين أمام السعودية 146-149، وأخيرا أمام منتخب قطر ليحل بالمركز الثالث.



وبعد انتهاء التصفيات حجزت البحرين تذكرة العبور إلى نهائيات كأس العالم 2022، بحصد 6 نقاط من 3 انتصارات وخسارة، فيما حل المنتخب القطري ثانيا بنفس الرصيد من النقاط، متأخرا بفارق الأهداف، وجاء منتخب السعودية رابعا والمالديف خامسا.



وكان الاتحاد الدولي للكريكيت أسند إلى قطر استضافة المجموعة الآسيوية التي تضم إلى جانب قطر كلا من الكويت والسعودية والبحرين والمالديف.