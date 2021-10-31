قلل نادي السد القطري من احتمالات رحيل مدربه تشافي في وقت قريب إلى نادي برشلونة الإسباني للحلول بدلا من الهولندي رونالد كومان المقال لسوء النتائج، مؤكدا أنه «مركز بشكل كامل» على ناديه الحالي.



وغرد بطل قطر «تفاعلا مع ما هو متداول في الأيام السابقة تؤكد إدارة السد ان تشافي مرتبط بعقد يمتد لموسمين مع النادي وهو في قمة تركيزه لخوض مباريات الفريق القادمة للحفاظ على صدارة الدوري واللقب».



ويعد لاعب الوسط السابق من أبرز المرشحين لخلافة كومان، بعد البداية السيئة لبرشلونة هذا الموسم. يحتل المركز التاسع في الليغا وقدم بداية كارثية في دوري أبطال أوروبا.