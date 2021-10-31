بغياب هدافه كيليان مبابي وبمشاركة جزئية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميســي، كـــاد بــاريس سان جرمان أن يتلقى هزيمة ثالثة تواليا أمام ضيفه ليل حامل اللقب إلا أن الجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا قلب الطاولة على الضيوف وأهدى فريقه الفوز 2-1 بالوقت القاتل في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



ورغم معاناته هذا الموسم نتيجة خسارة بعض نجومه وجهود مدربه كريستوف غالتييه الذي قاده للقب الأول له منذ 2011، بدا ليل قادرا على العودة من «بارك دي برينس» منتصرا كما فعل في المرحلة 31 من الموسم الماضي (1-0) بعدما أنهى الشوط الأول متقدما بهدف الكندي المتألق جوناثان ديفيد. لكن دي ماريا قال كلمته في الشوط الثاني بتمريره كرة هدف التعادل لقائده البرازيلي ماركينيوس ثم بخطفه هدف الفوز في الدقيقة 88، ليفشل ليل في تكرار سيناريو المواجهة الأخيرة بين الفريقين في الأول من أغسطس في الكأس السوبر المحلية (كأس الأبطال 1-0).



ويلتقي اليوم، انجيه مع نيس، ومونبلييه مع نانت، وتروا مع رين، وستراسبورغ مع لوريان، وبوردو مع ريمس، وكليرمون فوت مع مرسيليا.