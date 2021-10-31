«أعجبني المسلسل، لكن لم تعجبني النهاية!»

لوبرون جيمس، لاعب كرة السلة الأميركي المحترف، معلقا على مسلسل «لعبة الحبار»، بما أثار حفيظة مؤلف المسلسل الذي رد عليه: «يعجبني كلامك، عدا النهاية».