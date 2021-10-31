«أعجبني المسلسل، لكن لم تعجبني النهاية!»
لوبرون جيمس، لاعب كرة السلة الأميركي المحترف، معلقا على مسلسل «لعبة الحبار»، بما أثار حفيظة مؤلف المسلسل الذي رد عليه: «يعجبني كلامك، عدا النهاية».
«العملات الإلكترونية قد تحل محل الدولار والعملات الرسمية»
راند بول، السيناتور الأميركي الجمهوري، يقول إن تداول العملات الإلكترونية يعبر عن تدني الثقة في الحكومات والبنوك المركزية.
«على الدول الغنية أن تتحول إلى صناعة اللحوم المخلقة بالمختبرات»
بيل غيتس، الملياردير الأميركي، يقول إن تربية الماشية وتناول لحومها يؤثر سلبا على البيئة.
«أميركا على شفا حرب أهلية جديدة»
ستيفن فان زاندت، الممثل والمغني الأميركي، يقول إن أميركا تعيش الآن أخطر فترات تاريخها منذ الحرب الأهلية.