احتفلت جمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بـ «يوم الهلال الأحمر الخليجي» الذي يصادف الـ 23 من أكتوبر من كل عام، وذلك ضمن فعاليات معرض «إكسبو دبي 2020» لإبراز دور العمل الإنساني لدول مجلس التعاون.



وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي في تصريح لـ «كونا» على هامش افتتاح معرض الهلال الأحمر الخليجي الذي أقيم في «إكسبو دبي 2020» تحت شعار «عطاؤنا واحد» إن الجمعية تنتهز هذه الفرصة لتؤكد التزامها برسالة العمل الإنساني سواء على مستوى دول مجلس التعاون أو على مستوى العالم.



وأعرب الحساوي عن تمنياته بأن تكون هذه الاحتفالية نقطة انطلاق نحو مزيد من التكاتف بين هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية لخدمة المحتاجين في العالم، مؤكدا أن الدافع إلى ذلك هو حب الخير والإنسانية بكل تجرد وحيادية.



وأوضح ان جمعيات الهلال الأحمر الخليجية تدعو دائما إلى تحفيز المشاركة المجتمعية وإيجاد سياسات تشجع الأعمال التطوعية وتسهم في توسيع العمل التطوعي والاعتراف بأهمية دور المتطوعين في تنمية مجتمعاتهم.



وأشار إلى أن مسيرة الجمعيات الخليجية تكللت بالكثير من النجاحات والإنجازات وأصبحت علامة فارقة على الساحة الإنسانية الدولية، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها المتطوعون لتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع.



وثمن الحساوي جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وما تقدمه من جهود تنسيقية مع جمعيات الهلال الأحمر الخليجية ومكاتب التنسيق الإغاثية، منوها بما تقدمه كل الجمعيات منفردة أو بشكل ثنائي أو جماعي من أعمال وبرامج إغاثية وإنسانية للاجئين والنازحين والمنكوبين بشكل عام والتي جعلتها تتبوأ مكانة إنسانية مرموقة على مستوى العالم.



وبين أن اختيار الـ 23 من أكتوبر من كل عام يأتي تكريما لجهود المتطوعين في خدمة الإنسانية ليكون مناسبة للاحتفال بيوم الهلال الأحمر الخليجي والذي يصادف أيضا ذكرى انعقاد أول اجتماع لجمعيات الهلال الخليجية في عام 1984 في العاصمة الإماراتية أبوظبي.