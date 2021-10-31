ولية الأمر لـ "الأنباء" : المضف واليعقوب من المستحيل أن يقبلا بهذا الظلم

عبدالعزيز الفضلي

تفاجأت ولية امر احدى تلميذات الصف الاول ابتدائي من فئة غير محددي الجنسية " البدون" اليوم بطرد ابنتها من مدرسة حكومية تابعة لمنطقة الفروانية التعليمية بعد ان باشرت دوامها المدرسي منذ بداية العام الدراسي الحالي .

وقالت ولية امر التلميذة ل"الأنباء": تم تسجيل ابنتي في المدرسة حسب النظم واللوائح والشروط التي اعلنت عنها الوزارة مشيرة الى ان جميع اخواتها في المدارس الحكومية .

واضافت انه اسوةً بأشقائها تم تسجيلها في المدرسة مع تقديم كافة المستندات المطلوبة اضافة الى ان بطاقتها الامنية صالحة ولاتوجد اي من الامور التي تعيقها .

واوضحت انه تم الموافقة عليها من قبل المسؤولين في منطقة الفروانية التعليمية ودخلت صفها الاول منذ بداية العام الدراسي منوهةً الى انها تفأجات اليوم عندما ابلغوها بإخراج التلميذة من الصف إلى خارج سور المدرسة .

واوضحت انها راجعت المنطقة وردوا عليها المسؤولين بمراجعة وزارة التربية " لافتةً الى انه لا يمكن لأي من كان ان يقبل بتصرف المنطقة بهذه الطريقة .

وختمت: انا أملي بالله كبير وثم بوزير التربية د علي المضف ووكيل الوزارة د علي اليعقوب اللذان من المستحيل ان يقبلا بهذا الظلم واخراج تلميذة عمرها ست سنوات من المبنى المدرسي رغم انه تم تسجيلها وفقاً للشروط المطلوبة .