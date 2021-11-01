ضمن المشاريع الخيرية المميزة التي تنفذها جمعية النجاة الخيرية أعلنت الجمعية عن طرح مشروع «7 سنابل» والذي يتم إطلاقه شهريا لمصارف خيرية ومشاريع متنوعة تساعد في تخفيف المعاناة عن آلاف المستفيدين في مختلف الدول العربية والاسلامية، ويتناول المشروع في شهر نوفمبر المشاريع التنموية المنتجة للأسر الفقيرة تحت شعار «تغنيهم عن السؤال».



وفي هذا الصدد، قال رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام بجمعية النجاة الخيرية عمر يعقوب الثويني: نحن نركز على المشاريع ذات الأهمية التنموية كونها تضمن ديمومة واستمرار العمل الخيري، مؤكدا أن المشروع يفتح أبواب الخير للمتبرعين والكسب النافع للمستفيدين، قال رسول الله ﷺ: «ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده..»، ومن هذا المنطلق خصصنا مشروع 7 سنابل للمساهمة في إغناء عدد من الأسر الفقيرة عن السؤال، وتمكينهم من الاعتماد على ذواتهم، بتوفير مصدر دخل ثابت لهم.