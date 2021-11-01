قالت جمعية عدسة البيئة الكويتية انها رصدت ستة نسور سمراء في محمية اللياح الشمالية والتي وصلت إلى الكويت في موسم الهجرة الخريفية هذا الشهر قادمة من أوروبا متجهة إلى افريقيا.



وقال عضو الجمعية د.مهدي غلوم لـ «كونا» أمس إن النسور المرصودة لها عدة أسماء، منها النسر الأسمر أو النسر الأسمر الأوراسي أو نسر جريفون، مضيفا أن النسر الأسمر يعتبر أحد أشهر النسور تكاثرا وأوسعها انتشارا عالميا.

وأضاف غلوم أن النسور المرصودة في المحمية كلها غير بالغة بسبب لون المنقار الأسود ولون ريش الرقبة البني، اذ ان البالغ منها يكون لون المنقار فاتحا ولون ريش الرقبة أبيض، مبينا أن طول النسر الأسمر يتراوح بين 93 و120 سنتيمترا في حين يتراوح طول جناحيه بين 230 و280 سنتيمترا ويزن من 6 الى 14 كغم وهو ثاني أكبر نسور العالم الجديد بعد النسر الراهب.

وذكر أن النسر الأسمر رأسه أصلع وأبيض اللون ولون ريش جسمه بني أسمر بعدة درجات وريش الطيران في جناحيه أسود وذيله قصير وأسود ومنقاره أسود وعيناه بنيتان داكنتان وعادة ما تكون ذكور وإناث النسر الأسمر متشابهة مع وجود بعض الاختلافات البسيطة في اللون، لافتا الى انه تم تصوير وتوثيق وصول النسور بواسطة طائرة «درون» وآلة تصوير أرضية وهذه النسور تتغذى على الحيوانات النافقة والتي يمكنها رؤيتها من مسافة بعيدة جدا وتعشش وتتكاثر في أوروبا والسعودية.