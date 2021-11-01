يعقوب العوضي



تقام اليوم 5 مباريات ضمن منافسات كأس اتحاد الكرة الطائرة، فيلتقي في الـ6.00 مساء كل من القادسية مع الشباب على صالة التضامن، والتضامن مع العربي على صالة القادسية، فيما يواجه الكويت نظيره الصليبخات على صالة الكويت، وعلى صالة الشيخ سعد العبدالله بمقر الاتحاد يتواجه في 5.30 مساء كاظمة مع الساحل وفي 7.30 مساء يلتقى اليرموك مع الجهراء على نفس الصالة.

هذا، وأسفرت نتائج الجولة الماضية عن فوز الكويت على كاظمة 3-1 والقادسية على اليرموك 3-0 والعربي على الجهراء 3-1 والتضامن على الشباب 3 -1 وبرقان على الصليبخات 3-0.