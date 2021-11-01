الدوحة - فريد عبدالباقي



يدرس الاتحاد القطري لكرة القدم توقيع عقوبة قاسية على المحترف الكولومبي لنادي الريان خاميس رودريغيز عقب الأحداث المؤسفة التي دارت خلال لقاء الريان والعربي في كلاسيكو الكرة القطرية، حيث قام اللاعب بالاعتداء على حكم اللقاء خالد النابت، والاعتراض على توجيه إنذار له بالدقيقة 95 من عمر المباراة التي شهدت فوز العربي 2-1، وبذلك رفع العربي رصيده إلى 16 نقطة بالمركز الثالث، وتوقف رصيد الريان عند 9 نقاط.



وبدأت الواقعة بتدخل عنيف من المحترف الغابوني للعربي أرون بوبيندزا على خاميس، مما ترتب عليه وقوع «هوشة» بين لاعبي الفريقين، قام بعدها رودريغيز بالاعتداء على حكم اللقاء باليد، والاعتراض على حصوله الإنذار الأول مما استوجب طرده.



وعلمت «الأنباء» أن الكولومبي خاميس يفكر بجدية في مغادرة الدوري القطري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم أن عقده ممتد لمدة 3 مواسم بدأت مطلع الموسم الجاري.



هذا، وعزز السد صدارته للدوري بعد فوزه الثمين على الأهلي بنتيجة 4-1، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 5 نقاط.



وبات المدرب الألماني لنادي الخور وينفريد شايفر مهددا بالإقالة من منصبه بعد تلقيه هزيمة قاسية من جاره الشمال بنتيجة 4-0، وبهذه النتيجة قفز الشمال للمركز السابع بعد أن رفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما يقبع الخور في قاع الدوري بعد أن تجمد رصيده عند 4 نقاط. وكان الخور تلقى هزيمة قاسية في الجولة السابعة أمام الغرافة 0-5.