هادي العنزي



عقد رئيس نادي البولينغ الشيخ طلال المحمد اجتماعا مع الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين واللاعبات بجميع المراحل السنية بحضور مدير المنتخبات نادر المنصور وذلك لمناقشة خارطة الطريق للموسم الرياضي 2021-2022، وحرصا منه على تذليل العقبات التي تواجه اللعبة وتقديم كل أوجه الدعم للاعبين.



واستمع المحمد خلال الاجتماع إلى العقبات التي تواجه بعض اللاعبين الطلبة في الجامعات بسبب صعوبة التوفيق بين مواعيد الدراسة والتدريب، حيث وجه بضرورة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الفنية والإدارية لتوفير التوقيت المناسب بما لا يضر بمصلحة اللاعبين واللاعبات، مطالبا بضرورة الالتزام بالحصص التدريبية المقررة لكل مرحلة للوصول للمستوى المطلوب.



وقال: «إن مجلس الإدارة يعمل على توفير كل سبل الراحة للاعبين واللاعبات من خلال السعي الدائم لتهيئة الأجواء المناسبة والدعم المادي والمعنوي من أجل النهوض باللعبة والارتقاء بها».