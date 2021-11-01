في نهاية هذا الأسبوع ستكسو علامة أكيورا التجارية سيارات فريقي ريد بول هوندا وفريق سكودريا ألفا توري في مشاركتها بسباق الجائزة الكبرى (أرامكو) في الولايات المتحدة، إذ سيظهر شعار أكيورا أيضا على ملابس المتسابقين والخوذ الخاصة بهم: ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز وبيير جاسلي ويوكي تسونودا، حيث ارتدى الأبطال السابقون أيرتون سينا وآلان بروست وجنسون باتون علامة أكورا في سباقات سابقة في أميركا الشمالية.



وبهذه المناسبة، قال المدير العام لفريق هوندا F1 ماساشي ياماموتو: «أمر مهم جدا أن تصبح أكيورا جزءا من شراكتنا مع مع فريق ريد بول وسكودريا ألفاتوري في سباق الجائزة الكبرى للولايات المتحدة 2021». «لقد كان هذا الموسم رائعا للفورمولا 1 حتى الآن، ونحن فخورون بإضافة علامة أكيورا التجارية إلى تاريخنا لسباق الفورمولا 1 الشهير في أميركا».



وليست هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها علامة أكيورا في F1 من العام 1989 إلى العام 1992، ارتدى سائقو هوندا فورمولا 1 بما في ذلك آيرتون سينا وآلان بروست خوذا تحمل علامة أكيورا في سباق الجائزة الكبرى في كندا والولايات المتحدة. وفي الآونة الأخيرة عرض جنسون باتون شعار أكيورا على خوذته في سباق الجائزة الكبرى الكندي لعام 2007.



كما قال نائب رئيس شركة أكورا لميعات المنطقة إميل كوركور: «لقد كنت من أشد المعجبين بالفورمولا 1 طوال حياتي، وعندما نشأت في كندا أتذكر عندما ظهرت أكورا على خوذة السائقين: سننا وبروست في سباق الجائزة الكبرى الكندي». «تعد منافسات رياضة السيارات مهمة للغاية لعلامة تجارية مثل أكيورا ولا يمكننا أن نكون أكثر حماسا بشأن الشراكة مع فريقي ريد بول هوندا وسكودريا ألفاتوري هوندا لهذا السباق».



كما قال نائب الرئيس ومسؤول علامة أكيورا التجارية جون إيكيدا: «على مدى السنوات الخمس الماضية أظهرت أكيورا التزاما كبيرا بالأداء المصنوع بدقة سواء على الطرقات أو في حلبات السباق». «سنحتفل في عطلة نهاية الأسبوع بدورنا كقسم للأداء في شركة هوندا وتسعدنا العودة إلى الفورمولا 1 للمرة الأولى منذ 15 عاما تقريبا».