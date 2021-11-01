أشعل ليون الصراع على الوصافة في ظل تحليق باريس سان جرمان في الصدارة، وذلك بفوزه على ضيفه لنس الثاني 2-1 في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



ورغم أن الموسم مازال في بدايته، بات باريس سان جرمان مبتعدا في الصدارة عن لنس بفارق 10 نقاط بعد فوزه على ليل حامل اللقب 2-1 وخسارة فريق المدرب فرانك هيز أمام ليون.



وبهزيمته الثالثة للموسم، تجمد رصيد لنس عند 21 نقطة وبات مهددا بخسارة الوصافة لصالح أي من نيس الثالث ومرسيليا الرابع، بما أنه لا يتقدم عليهما سوى بفارق نقطة ونقطتين تواليا، كما أن رين لا يبتعد عنه سوى بفارق ثلاث نقاط.



في المقابل، رفع ليون الذي عوض خسارته في المرحلة الماضية أمام نيس 2-3 وحقق انتصاره الخامس للموسم، رصيده الى 19 نقطة وبات خامسا مؤقتا بفارق الأهداف خلف مرسيليا ونقطة أمام رين الذي سيكون المنافس المقبل لفريق المدرب الهولندي بيتر بوس. وسجل الدولي التونسي وهبي الخزري هدفا من مسافة 68 مترا أهدى به فريقه سانت إتيان نقطة التعادل 1-1 مع مضيفه متز في لقاء الجريحين.