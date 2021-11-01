أسامة المنصور



تنطلق فعاليات رالي أبوظبي الصحراوي 2021 مساء الجمعة المقبلة، والذي يعد مرحلة مفصلية للعديد من المشاركين كونه الجولة قبل الأخيرة من عمر البطولة، وهو ما يدفع الجميع لاقتناء الفرصة للظفر بلقب رالي هذا العام الذي سيقام في المنطقة الشمالية من الربع الخالي، ويتكون من 5 مراحل تصل مسافتها إلى أكثر من 1300 كيلومتر.



وفي هذا السياق يتربع البطل القطري ناصر العطية على عرش الصدارة بـ 61 نقطة ويأتي خلفه البطل السعودي يزيد الراجحي بـ 44 نقطة ثم الأرجنتيني لوسيو بـ 42 نقطة، أما الروسي دينيس كروتوف ففي جعبته 37.5 نقطة يحتل بها المركز الرابع ضمن الترتيب العام لهذا الموسم.



وفي اتصال هاتفي مع «الأنباء»، أكد القطري ناصر العطية، الذي يجلس خلف مقود سيارة «تويوتا هايلوكس» ويساعده الملاح الفرنسي ماتيوبوميل، عزمه على تحقيق لقبه الثالث في رالي أبوظبي، مؤكدا أن حصوله على لقب رالي هذا العام سيمكنه من التتويج بلقب بطولة العالم للراليات الصحراوية ضمن الفئة الأولى للسيارات.



وأضاف: «لا شك أن رالي أبوظبي من الراليات الصحراوية الصعبة من حيث طبيعة مراحله التي تتميز بكثبان رملية تحتاج إلى تعامل خاص الى جانب أن وجود نخبة من المنافسين يضيف جرعة إضافية للمنافسة ونحن بالمقابل مدركون تماما لتلك المعطيات وسنتعامل معها وفق خطة واضحة المعالم من شأنها أن تقودنا لاعتلاء منصة التتويج ونأمل أن نختم هذا الموسم هنا في أبوظبي قبيل الذهاب إلى خاتمة جولات البطولة في السعودية الشهر المقبل».



يذكر أن بطل العالم للراليات لتسع مرات الفرنسي سبستيان لوب سيشارك للمرة الأولى إذ يجلس على مقعد سيارة من نوع «برودرايف هنتر»، إحدى سيارات فريق بحرين ريد إكستريم، وسينافس ضمن المجموعة T1+ الجديدة ويرافقه الملاح البلجيكي فابيان.