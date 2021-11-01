وجه رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي سؤالا حول مواقع التشوين الى وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالإنابة.



وقال العتيبي في سؤاله: ينص قانون البلدية 33/2016 في المادة 21 منه على أن يختص المجلس البلدي في إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:



٭ تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا، وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها.



٭ تقرير مخططات المناطق وتحديد استعمالات الأراضي، واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة.



وأضاف: مفاد ما تقدم أن تخصيص الأراضي وتحديد استعمالاتها اختصاص أصيل وحصري للمجلس البلدي لا ينازعه فيه أحد، ولا يمكن لأي جهة استغلال أرض من أملاك الدولة ما لم يصدر قرارا من المجلس البلدي بتخصيص الموقع لها وتحديد مساحته وطبيعة استعماله والغرض منه، ولا يمكن للجهاز التنفيذي للبلدية إصدار ترخيص لموقع تشوين إلا بعد صدور قرار من المجلس بتخصيص هذا الموقع.



وتابع: في ضوء ذلك نود الإجابة عما يلي:



٭ هل تم إصدار تراخيص لمواقع تشوين دون استصدار قرار سابق من المجلس بتخصيص هذه المواقع للجهات المرخص لها؟



٭ نود تزويدنا بصور ضوئية لكل الرخص الصادرة لمواقع التشوين عن عامي 2020 و2021 وإفادتنا عن السند القانوني في إصدارها؟، وذلك استنادا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي.