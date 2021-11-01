تأكيدا على دورها الريادي في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وسعيا منها لتلبية احتياجات مزاولي المهنة من مختلف القطاعات الاقتصادية ومواكبة أفضل الممارسات المهنية والعالمية، تنظم جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية شهادة الزمالة المهنية الأميركية «»CIA مدقق داخلي معتمد باللغة العربية بدءا من 3 يناير 2022.



وفي هذا السياق، أشار أمين الصندوق وعضو مجلس إدارة الجمعية عبدالله سليمان الكندري، في تصريح صحافي، الى أن الإقبال الكبير من مزاولي المهنة للحصول على الشهادة المهنية، دليل على حرص المزاولين بتعزيز كفاءتهم والارتقاء بالجانب المهني، حيث دفع مسؤولي الجمعية بالتعاون مع شركة هيومن برو للاستشارات الاقتصادية والتدريب إلى تنظيم فعاليات البرنامج للمرة الرابعة على التوالي.



وحول أهم الموضوعات التي يتناولها البرنامج، أوضح الكندري أن البرنامج ينقسم إلى 3 أجزاء رئيسية: الأول يتضمن أساسيات التدقيق الداخلي وتشمل: أسس التدقيق الداخلي والاستقلالية والموضوعية والمهارة والعناية المهنية اللازمة وتأكيد وتحديد الجودة والحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة ومخاطر الاحتيال.



وأضاف: يتضمن الجزء الثاني من البرنامج ممارسة التدقيق الداخلي والتي تتضمن عددا من المحاور هي: إدارة نشاط التدقيق الداخلي والتخطيط لمهمة التدقيق وتبليغ نتائج المهمة ومراقبة التقدم.