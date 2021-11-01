تلقى الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي سبت بن سبت، خطابا من وزير النفط والغاز في دولة ليبيا، م.محمد إمحمد عون، وقد أعرب خلال الخطاب عن تقديره للمكانة المهمة لمنظمة أوابك في مجال التعاون الدولي، وتطلع دولة ليبيا إلى العمل بفاعلية في منظمة أوابك من خلال تعاونها البناء مع نظرائها من الدول الأعضاء في المنظمة خدمة لمصالح المنظمة والحفاظ على تماسكها وبما يدعم مسيرتها.



كما أشار في الخطاب إلى تسمية المستشار عادل فرج جبريل ممثلا لدولة ليبيا في المكتب التنفيذي لمنظمة أوابك.



من جانبه، بعث علي سبت بن سبت، ببرقية جوابية أعرب فيها عن تقديره الكبير لما تضمنه خطاب وزير النفط والغاز الليبي، من مضامين مهمة تؤكد على رغبة دولة ليبيا في استعادة دورها في عضوية منظمة أوابك والتعاون مع نظرائها من الدول الأعضاء خدمة لمصالح المنظمة والحفاظ على تماسكها ودعم مسيرتها.



وأعرب الأمين العام لمنظمة أوابك عن سعادته بالتعاون مع دولة ليبيا ومع الدول الأعضاء بالمنظمة فيما من شأنه أن يساهم في تحقيق الصالح العام.



تجدر الإشارة إلى أن دولة ليبيا تعتبر من الدول المؤسسة لمنظمة أوابك، حيث اشتركت مع المملكة العربية السعودية والكويت في التوقيع على اتفاقية إنشاء المنظمة في 9 يناير 1968 في مدينة بيروت، الجمهورية اللبنانية.