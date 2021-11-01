أعلن الجيش اللبناني إحباط عملية تهريب 54 شخصا عبر البحر في طرابلس بشمال البلاد.



وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان صحافي أمس أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام»، إن دوريات تابعة للقوات البحرية تمكنت السبت من إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر وأوقفت 54 شخصا (25 رجلا و9 نساء و20 طفلا)، كانوا على جزيرة البلان طرابلس، في انتظار وصول عدد من المراكب التي ستنقلهم عبر البحر بطريقة غير شرعية.



وأضافت ان إحدى الدوريات تمكنت من انتشال مركب كان يغرق وهو في طريقه إلى قبرص، وتمكنت من إنقاذ 9 أشخاص كانوا على متنه وجميعهم من الجنسية السورية.



ولفتت إلى أن دوريات أخرى ضبطت ثلاثة مراكب كانت تستخدم في عمليات تهريب أشخاص عبر البحر، وأوقفت عددا من المهربين على متنهم، مشيرة إلى المباشرة في التحقيق بإشراف القضاء المختص لمعرفة بقية المتورطين لتوقيفهم.