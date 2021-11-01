أسامة أبوالسعود



قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأسبق يعقوب الصانع ان موقف الكويت مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج موقف مبدئي وتضامن لا حدود له.



وقال الصانع في تصريحات لـ «الأنباء» ان «ما يمس المملكة يمس الكويت، فمن منا ينسى مواقف المملكة حينما تعرضت للغزو العراقي الغاشم، وكلمات الراحل الملك فهد التاريخية اما ان تعود الكويت او تذهب الكويت والمملكة معا». وأردف قائلا: «فهذه مواقف الأشقاء في الكويت والمملكة ودول مجلس التعاون دائما».



وشدد الصانع على ان تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ليست من إعلامي وإنما من مسؤول في الدولة اللبنانية ويحمل صفة رسمية، مضيفا «حتى وإن كان التصريح قبل توليه مهام منصبه إلا انه لم يعتذر عن تلك التصريحات المسيئة».



وأكد ان عدم اعتذار قرداحي دليل واضح على ان هذا هو نهج حكومة لبنان التي يمثلها قرداحي فهو أحد أعضائها.



وتساءل الصانع قائلا: «لماذا لم يتحدث قرداحي عن الاختراق الإيراني ومحاولات إيران لزعزعة أمن واستقرار المنطقة سواء في اليمن او العراق او سورية أو لبنان؟!».



وشدد على ان تصريحات قرداحي «تدخل غير مقبول في سياسة المملكة والمنطقة لأنها تحمل وجهة نظر إيرانية صرفة».



كما تساءل الصانع: «لماذا لم يتحدث قرداحي عن اكبر مأساة يعيشها شعب في العالم حاليا وهي مأساة الشعب السوري الشقيق والجرائم التي ترتكب بحقه يوميا في جريمة إبادة واضحة؟!».



وتابع قائلا: «فأي مصوغ قانوني ودولي ندخله على أساسه إيران في سورية وتقوم بقتل الشعب السوري يوميا، أليست هذه هي «الحرب العبثية» حقا يا قرداحي وانتهاكا واضحا لكافة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية؟!».



وأردف الصانع: «كذلك تدخل إيران في الشأن اللبناني، ونحن هنا ننتقد أداء الحكومة وليس الشعب اللبناني المغلوب على أمره، فهل يقول لنا قرداحي من وراء جريمة المرفأ التي راح ضحيتها آلاف اللبنانيين بين قتيل ومصاب؟!».



وختم الصانع قائلا: «أليست جريمة المرفأ «حربا عبثية»؟، أليست لديك الجرأة لأن تبدأ ببلدك حينما تتحدث عن «الحرب العبثية» قبل ان تتحدث عن أي بلد آخر؟