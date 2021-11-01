أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي 5 قرارات وزارية بنقل بعض مديري إدارات الوزارة.



ووفقا للقرارات، تم نقل مدير إدارة العلاقات العامة عبدالله الحمدان إلى وظيفة مدير إدارة مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وذلك بناء على رغبته، فضلا عن نقل مدير إدارة مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالندب فايز الديحاني إلى مدير إدارة المكتب الفني بالندب.



كما قضت القرارات بنقل مدير إدارة التخطيط والمتابعة مقداد بن نخي إلى وظيفة مدير إدارة الحاسب الآلي، ونقل مديرة إدارة مركز تنمية الموارد البشرية مريم العازمي، إلى مديرة إدارة التخطيط والمتابعة، إضافة إلى نقل مدير إدارة المكتب الفني ناصر العتيبي، إلى وظيفة مدير مركز تنمية الموارد البشرية.