سقطت 3 صواريخ من نوع كاتيوشا فجر أمس بالقرب من المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية ومقرات حكومية في العاصمة العراقية، في هجوم يأتي بعد أسابيع من انتخابات تشريعية تعترض على نتائجها بعض الأطراف.



وهذا الهجوم الذي اقتصرت أضراره على الماديات ولم يوقع إصابات، هو الأول منذ نحو 4 أشهر قرب المنطقة الخضراء.



وقال مصدر لوكالة فرانس برس إن «3 صواريخ كاتيوشا سقطت على منطقة المنصور في بغداد»، وقع أحدها «قرب مستشفى الهلال الأحمر»، والآخر «في شارع الأميرات قرب السياج الخارجي للمصرف الاقتصادي»، موضحا ان «البناية (المصرف) مهجورة». أما الثالث فقد «سقط في بداية مدخل شارع الزيتون داخل محطة دائرة مياه اسالة المنصور».



وتكررت في الأشهر الأخيرة الهجمات من هذا النوع التي تستهدف خصوصا القوات والمصالح الأميركية في العراق ولا تتبناها أي جهة، لكن تنسبها واشنطن عادة إلى فصائل عراقية موالية لإيران تطالب بالانسحاب الكامل للقوات الأميركية من العراق.