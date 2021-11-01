عبدالكريم أحمد



أيدت محكمة الاستئناف حكما أوليا قضى ببراءة 3 شبان من التعدي على فتاة قاصر بالإكراه.



وقد حضر المحامي بشار النصار أمام المحكمة للدفاع عن المتهم الثالث، حيث بين أن الفتاة ذكرت أن ذويها يدخلونها إلى مستشفى الطب النفسي لأنها كثيرة الهرب والخروج من المنزل لأنها مريضة، مشيرا إلى أن والدها ذكر أنها مريضة نفسيا، فيما أكدت ابنة خالتها أن مشاكلها كثيرة وتلقي بها على الآخرين.



وأضاف النصار ان تحريات المباحث أكدت أن ادعاءات الفتاة غير صحيحة وأن عليها بلاغات تغيب كثيرة سابقا، مطالبا بعدم الأخذ بأقوالها والسير وراء ادعاءاتها خاصة ان تقرير الطب الشرعي نفى صحتها، حيث لم تتم معاينة أي آثار عنف أو مقاومة أو علامات تدل على تعرضها لمحاولة هتك عرض.