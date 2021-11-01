عبدالكريم أحمد



ألغت الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار حسن الشمري، أمس، حكم محكمة أول درجة القاضي بالحبس المؤبد للمواطنة المتهمة بقتل زوجها أوائل شهر أبريل العام الماضي داخل شقتهما في منطقة المسايل، وقضت مجددا بإعدامها شنقا.



وقال وكيل ورثة المجني عليها المحامي إبراهيم الكندري لـ «الأنباء» إن المحكمة أصدرت هذا القضاء بعدما بين لها ظروف ووقائع الجريمة التي تستوجب قانونا وشرعا وواقعا الحكم على المتهمة بالإعدام.



وأشار الكندري إلى بشاعة الجريمة، مبينا أن المتهمة غافلت المجني عليه بـ 19 ضربة بمطرقة حديدية على مؤخرة رأسه، وأجهزت عليه بطعنة في وجهه بواسطة سكين كبيرة، وحاولت وضعه في حقيبة كبيرة لكنها فشلت، فقامت بلفه بواسطة سجادة والهرب من موقع الجريمة والاختباء في جاخور لمدة 4 أيام.



وكانت محكمة الجنايات قد قضت خلال شهر مايو الماضي بالحبس المؤبد للمتهمة، وببراءة شخص آخر اتهم بالتستر عليها وإخفائها.



يذكر أن رجال المباحث كانوا قد ألقوا القبض على المتهمة داخل جاخور في منطقة كبد يعود لأحد الأشخاص بعد فرارها من موقع الجريمة، حيث اعترفت بضرب زوجها بمزهرية ومطرقة على رأسه إثر مشاجرة وقعت بينهما ثم لفت جثته بـ «زولية» وهربت من المكان.