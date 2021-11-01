عبدالكريم أحمد



قضت محكمة الجنايات بالحبس 8 سنوات مع الشغل والنفاذ لمواطن عن تهم تتعلق بتعاطي مؤثرات عقلية وقيادة مركبة تحت تأثير تعاطيها وباستهتار ورعونة والتسبب في حادث مروري أفضى الى وفاة 3 أشخاص.



وكان الحادث المؤسف قد وقع خلال شهر نوفمبر العام الماضي على طريق الملك فهد باتجاه مدينة الكويت وتحديدا مقابل منطقة مبارك الكبير، وتسبب في وفاة مواطنة وجنينها وطفلتها البالغة خمسة أعوام، فيما أصيبت طفلتها الأخرى وابن زوجها وخادمتها.



وشهد قائد مركبة المتوفين بأنه رأى عبر المرآة مركبة يابانية تقوم بتجاوز المركبات بشكل مخالف وبسرعة كبيرة، وخلال ثوان صدمت مركبة رباعية الدفع ثم صدمت الأخيرة مركبته التي اصطدمت بالحاجز الإسمنتي وانقلبت ما أدى إلى خروج المتوفين من النافذة.