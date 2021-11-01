نجح اليوتيوبر الكويتي «حسن سليمان»، المعروف باسم «أبو فلة» على مواقع التواصل الاجتماعي، في تحقيق هدفه بجمع مليون دولار لدعم اللاجئين في سورية والأردن ولبنان ومصر، خلال فترة قياسية، في وقت نال إعجاب وتعاطف ودعم الملايين من السوريين والعرب في كل بقاع العالم لموقفه الإنساني.



وأعلن «أبو فلة» قبل أيام عزمه إطلاق حملة تحت عنوان «دفي قلوبهم» بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من خلال بث مباشر على قناته على يوتيوب بشكل مستمر لحين جمع مليون دولار، لتغطية احتياجات آلاف الأسر اللاجئة والنازحة خلال فصل الشتاء، والمنتشرة في دول الشرق الأوسط.



واستطاع اليوتيوبر الكويتي خلال فترة قصيرة من البث المباشر دامت نحو 28 ساعة فقط، جمع المبلغ عبر تبرعات قرابة 30 ألف شخص، ساهموا في تبرعاتهم خلال البث، وأعلن عن تحقيق هدفه متفاجئا بحجم التفاعل الذي حققه والتجاوب من قبل المتابعين لبثه.



ونال «أبو فلة» إعجاب الملايين من المتابعين له، واستطاع الدخول لقلوبهم بمواقفه الإنسانية التي قام بها بعد وصوله لشهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسبق أن أطلق عدة حملات تبرع حقق فيها نتائج كبيرة كانت الحملة الأخيرة أكبرها وأضخمها، وحظي بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي من السوريين في كل دول العالم.



وفي السياق، قالت المفوضية في بيان نشرته على موقعها الرسمي: «إيمانا منه بالدور المجتمعي قرر أبو فلة أحد أكثر لاعبي الفيديو شعبية في العالم العربي، وصاحب أكبر قناة نموا على يوتيوب في العالم، تكريس جهوده لدعم القضايا الإنسانية».



وأضافت أنه تقديرا لتخطيه حاجز الـ 20 مليون مشترك في قناته «قرر إطلاق حملة مشتركة مع مفوضية اللاجئين لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة والنازحة خلال فصل الشتاء».