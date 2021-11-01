استولى قراصنة روس (هاكرز) على بيانات لشخصيات سياسة منهم قادة دول ونجوم هوليوود ومليارديرات في عملية سرقة افتراضية صادمة لشركة مجوهرات. وسرق القراصنة، بحسب وكالة أنباء (سبوتنيك)، المعلومات الشخصية لمشاهير عبر الإنترنت، من بينهم مقدمة البرامج الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري ولاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام وزوجته والممثل الهوليودي توم هانكس والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وغيرهم. ووقع نحو 600 بريطاني كضحايا حتى الآن ويعتقد أن المتسللين سربوا 69 ألف وثيقة سرية إلى شبكة الإنترنت المظلمة «الدارك ويب».



وتطالب عصابة الهاكرز بالملايين من أموال الفدية في أعقاب الهجوم على شركة المجوهرات «جراف» ومقرها لندن.