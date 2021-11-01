تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة جرى خلاله تبادل الأحاديث الودية في ظل ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية راسخة ووطيدة، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية.



وقد أعرب صاحب السمو الأمير عن خالص تقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على هذا التواصل الأخوي، راجيا له موفور الصحة ودوام العافية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان خادم الحرمين الشريفين أعرب خلال الاتصال عن تقديره لما قامت به الكويت من إجراءات تجاه التصريح الذي أدلى به وزير الإعلام اللبناني، وبما يعكس تضامن دول مجلس التعاون الخليجي.



بدوره، أكد صاحب السمو الأمير أن ما اتخذته الكويت من إجراءات يؤكد وحدة دول مجلس التعاون الخليجي وعمق الأخوة بين شعوبه كافة.