أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق على توصية وزارة الصحة بترسية 4 مجموعات في مناقصة توريد الوجبات الغذائية للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة بقيمة 72.8 مليون دينار.



وقالت المصادر ان المجموعة الأولى من المناقصة تمت ترسيتها بقيمة 17.7 مليون دينار، والمجموعة الثانية بقيمة 17.9 مليون دينار، والمجموعة الثالثة بقيمة 13 مليون دينار والمجموعة الرابعة بقيمة 24.2 مليون دينار. وشددت المصادر على أن وزارة الصحة حريصة على عدم حدوث أي نقصان في رعايتها للمرضى الماكثين في مرافقها. واشارت الى أن توقيع العقود مع الشركات المحلية الفائزة سيكون قريبا.