القاهرة - خديجة حمودة



احتفلت القوات المسلحة بتخريج 3 دورات تدريبية لعدد 67 وافدا من كوادر الدارسين الوافدين من 18 دولة أفريقية، وذلك بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالمنشآت والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.



وألقى رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة تناول فيها كل أنشطة ومجالات التعاون في الإعداد والتأهيل للدارسين الوافدين من الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كل الإمكانيات لإعداد وتأهيل الدارسين الوافدين ونقل وتبادل الخبرات في مختلف التخصصات.



أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورات المختلفة بدءا من استقبال الدارسين ومرورا بالموضوعات التخصصية التي تم التدريب عليها نظريا وعمليا وفقا لأحدث التكتيكات والأساليب العلمية بالمنشآت والمعاهد التعليمية للقوات المسلحة.



وأعرب أقدم الدارسين الوافدين عن عميق الشكر والامتنان للقوات المسلحة المصرية لما لمسوه من رعاية واهتمام واكتسابهم الكثير من العلوم والخبرات الحديثة التي تعينهم على الوفاء بمهامهم في خدمة شعوبهم وأوطانهم.



كما أكد مساعد وزير الخارجية على استمرار التنسيق بين القوات المسلحة ووزارة الخارجية لتقديم الدعم اللامحدود للأشقاء من الدول الأفريقية في العديد من المجالات والتخصصات.



من جانبه، ألقى اللواء أركان حرب مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للدارسين الأفارقة بانتهاء دوراتهم التعليمية، مؤكدا حرص مصر والقوات المسلحة على تنسيق الجهود والعمل المشترك لزيادة أواصر التعاون مع دول القارة السمراء، لدعم جهود البناء والتنمية في العديد من المجالات.



وفي نهاية الحفل، تم توزيع شهادات التخرج على الدارسين وعزف السلام الوطني بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الافريقية.



من جهة أخرى، نظمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، زيارة ميدانية لوفد دولي من المسؤولين والمتخصصين في مجال الري لمنظومة معالجة مصرف بحر البقر، وذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.



وبدأت الزيارة بعرض تقديمي تناول مراحل تنفيذ المشروع وما يمثله من أهمية بالغة لاستغلال مياه الصرف الزراعي ومعالجتها لتصبح صالحة للري وزيادة الرقعة الزراعية، ثم شاهد الوفد فيلما تسجيليا عن المشروع، أعقبه القيام بجولة تفقدية داخل محطة السلام الرئيسية الجديدة، ومحطة معالجة المياه ببحر البقر شرق القناة.