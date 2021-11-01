عادل الشنان

قام وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع امس الأحد، بزيارة ادارة خدمة المواطن بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بحضور نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص فاطمة نقي، ونائب المدير العام للرقابة ونظم المعلومات امينة العوضي، ونائب المدير العام لشئون العلاقات العامة والتطوير عمر الرويح، وتفقد سير العمل في عملية تخصيص المواطنين على قسائم جنوب سعد العبدالله.



والتقى الوزير الشايع بالقياديين والإداريين والموظفين واستمع الى شرح مفصل حول آلية التخصيص على جنوب سعد العبداللة بدءا من منصة المؤسسة وحتى زيارة المواطنين المشمولين للتخصيص الى مبنى المؤسسة خلال الفترة المسائية.



وشدد خلال حديثه مع القياديين والإداريين في ادارة خدمة المواطن على ضرورة انجاز معاملات المواطنين وتسريع وتيرة العمل بما يحقق التقدم في الاداء الوظيفي ويحقق الرضا التام من المواطنين أصحاب الطلبات الاسكانية.



في الوقت ذاته اشادت فاطمة نقي بأداء جميع الموظفين العاملين في كافة ادارات المؤسسة وقطاعاتها المختلفة ودورهم الاساسي في انجاح عملية التخصيص وانجاز المعاملات وفق الاجراءات المطلوبة.