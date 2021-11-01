تم اصدار اول سلسلة من كتب الطب الصيني التقليدي باللغة الالمانية في منتدي دولي حول تطوير الطب الصيني التقليدي عقد في بكين يوم السبت، وفقا لما ذكره المنظمون.

وبعد ما يقرب من 10 سنوات من التحضير، قامت جامعة بكين للطب الصيني بتجميع ونشر الكتب التعليمية التي غطت المقررات الأساسية للطب الصيني التقليدي في النظريات الأساسية والتشخيص ومجالات أخرى.

وقال شيوي آن لونغ رئيس جامعة بكين للطب الصيني، إن الجامعة باعتبارها واحدة من الجامعات التي تنمي أكثر مواهب الطب الصيني التقليدي في الخارج، دربت ما يقرب من 20 ألف موهبة من 94 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم منذ إنشائها قبل 65 عاما.

وقال تانغ مين كه الموظف بالجامعة، إنه في الوقت الحاضر الكتب التعليمية الدولية للطب الصيني التقليدي بشكل أساسي باللغة الإنجليزية، وهناك طلب متزايد على الكتب التعليمية بلغات أخرى في السوق الدولية، مضيفا أن الكتب المدرسية الألمانية تضع الأساس لإصدارات بلغات أخرى في المستقبل.

وأطلقت الجامعة أيضا منظمة دولية لتعليم الطب الصيني التقليدي مع 15 مؤسسة تعليمية من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا ودول أخرى في جميع أنحاء العالم.

وقال قوه شياو هونغ رئيس لجنة الحزب في جامعة بكين للطب الصيني، إن المنظمة ستعزز تقاسم موارد مناهج الطب الصيني التقليدي وتدريب المواهب الدولية رفيعة المستوى في الطب الصيني التقليدي وتساعد الطب الصيني التقليدي على تقديم خدمة أفضل للناس في جميع أنحاء العالم