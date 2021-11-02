استنكرت مجموعة من جمعيات النفع العام في الكويت قرار سلطات الاحتلال الصهيوني اعتبار 6 مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطينية كمنظمات إرهابية وفقا للقانون الداخلي الصهيوني وذلك بقرار صادر من وزير الجيش الصهيوني في التاسع عشر من شهر أكتوبر، وهذه المؤسسات هي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.



وأكدت جمعيات النفع العام في بيان لها امس أن هذا القرار الجائر يعرض هذه المؤسسات المدنية الفلسطينية لخطر الإغلاق وتصفية الموارد وملاحقة موظفيها إضافة إلى أخطار أمنية أخرى. كما يأتي القرار ضمن سلسلة واسعة من الخطوات العقابية الممنهجة التي تستهدف الشعب الفلسطيني والمنظمات المدنية التي تحاول حمايته وتقديم العون له وفضح انتهاكات الاحتلال بحقه أمام المجتمع الدولي في قتل الشعب الفلسطيني وتشريده وتكريس نظام الفصل العنصري.



وطالب البيان المسؤولين والغيورين في الكويت بالتصدي لهذا العمل الجائر ولهذا التعدي الصهيوني الغاشم، كما طالب المجتمع الدولي والمنظمات والجمعيات الدولية بالتدخل والتنديد بهذا القرار الجائر الذي يؤكد ما هو معروف سلفا من أن النظام الصهيوني لا يتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني وانتهاك كل مؤسسة تحاول حمايته وتقديم العون له.

الجمعيات الموقعة على البيان:



1 - الجمعية الوطنية لحماية الطفل



2 - رابطة الاجتماعيين



3 - الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية



4 - جمعية الخريجين الكويتية



5 - جمعية المحاميين الكويتية



6 - الجمعية الاقتصادية الكويتية



7 - الجمعية الكويتية للعمل الوطني



8 - جمعية الثقافة الاجتماعية



9 - الجمعية الطبية الكويتية



10 - الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان



11 - نادي الكويت للسينما



12 - الجمعية الوطنية للأمن الأسرى (رواسي)



13 - جمعية الشفافية



14 - جمعية الدكتور الكويتية



15 - أعضاء هيئة التدريس



16 - جمعية المقاصد التعليمية



17 - الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية



18 - الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية



19 - جمعية التمريض الكويتية



20 - جمعية النحالين الكويتية



21 - الجمعية التربوية الاجتماعية



22 - جمعية تمكين الأسرة



23 - جمعية حماية المستهلك



24 - الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني



25 - الجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية



26 - الجمعية الكويتية للإخاء الوطني



27 - جمعية ريادة الأعمال التنموية



28 - الجمعية الكويتية لأمن المعلومات



29 - أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية



30 - جمعية أصدقاء النخلة



31 - جمعية الحرية الكويتية



32 - رابطة الأدباء



33 - الجمعية الكويتية لفنون التصوير