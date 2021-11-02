محمد راتب



كشف رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية علي فهد الفهد لـ «الأنباء» أنه سيتم إجراء عمليات تطوير في واحة وممشى مشرف، حيث جرى أخذ قياسات الملاعب من قبل نادي اليرموك للنظر في تعديلها، كما قمنا بتحويل الحجوزات عن طريق الأونلاين، لتقديم خدمات متميزة على الدوام.



وذكر أن واحة مشرف وممشاها باتا محط استقطاب المئات يوميا من مختلف مناطق الكويت لما يحتويانه من مقومات للراغبين في ممارسة الرياضة بكل أنواعها، داعيا الجهات المعنية إلى الاستفادة من التجربة الناجحة واستنساخها في جميع المناطق لتخفيف الضغط عن منطقة مشرف. وبين أن ممشى مشرف وواحته تحت إدارة مباشرة من الجمعية مع امتلاكنا للأرض، فالصيانة وكل ما يتعلق بالممشى والواحة تابع للجمعية ويقع تحت إدارتها، ولذلك نجد الواحة مميزة للغاية ومتكاملة لاحتوائها على ألعاب الأطفال المتنوعة وملاعب مختلفة للرياضات المتنوعة والتي انضم إليها أخيرا لعبة البادل.



وأشار الفهد إلى أن مشاركة الجمعية مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في عملية التشجير يقع ضمن دعم حملة الهيئة لتخضير الكويت، وهو ضمن دورنا الاجتماعي لخدمة مرافق المنطقة، متمنيا تعاون الهيئة في مجال الزراعة التجميلية التي تعاني من قصور كبير، موضحا أننا قدمنا كل سبل التعاون مع الهيئة بتوفير شبكة ري وشتلات من الشجر الموسمي والأنواع المختلفة إضافة إلى زراعة بعضها في الممشى والتي للأسف ماتت بسبب نقص الري.