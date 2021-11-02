اعتمد مجلس ادارة شركة العيد للأغذية في اجتماعه أمس التقرير المالي للاشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، والذي أشار الى ارتفاع ربحية سهم الشركة بنسبة 52.33%.

وكشف التقرير ارتفاع اجمالي الايرادات التشغيلية للشركة في الاشهر التسعة من العام الحالي بنسبة 23.47%، حيث بلغت 15.3 مليون دينار، مقارنة بـ 12.4 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2020، وارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 52.33% وبلغ 1.5 مليون دينار مقارنة بـ 997.5 ألف دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير الى ارتفاع اجمالي حقوق الملكية الخاصة لمساهمي الشركة بنسبة 7.88% حيث بلغت 20.4 مليون دينار في الاشهر التسعة من العام الحالي مقارنة بـ 18.9 مليون دينار في الاشهر التسعة من العام الماضي.

الرئيس التنفيذي لشركة العيد للأغذية م. محمد المطيري قال إن الشركة ركزت في الربع الثالث من العام الحالي، على وضع آلية عمل واضحة ودقيقة، تؤسس لهيكلة عملياتها التشغيلية، والوصول الى الكفاءة في اجراءات التشغيل القياسية ومواكبة التطور في الأعمال، مشيرا الى أن ذلك أتى فعليا عبر إنشاء فروع حديثة متخصصة لتطوير أعمال وصناعات غذائية، بداية مركز التجهيزات الغذائية الذي سيطلق أول مشاريعه قريبا، وسيتميز بتقديم منتجات نوعية للذواقة، اضافة الى توسع «العيد للأغذية» عبر دخول قطاعات جديدة، أولها قطاع هوريكا والخدمات الخاصة للمطاعم، بتأسيس شركة «ليجن فودز» المتخصصة، بغية التميز وتحقيق الريادة على مستوى القطاع الغذائي المحلي.