القاهرة - سامي عبدالفتاح



بالمشاركة برصيد 6 نقاط، يتواجد الأهلي والزمالك في صدارة جدول الترتيب للدوري المصري لكرة القدم بعد الجولة الثانية، وقبل لقاء القمة المرتقب بينهما الجمعة القادم ضمن الجولة الثالثة، بينما تضم منطقة الذيل 4 أندية من دون رصيد هي: طلائع الجيش (بطل السوبر) والإسماعيلي وفاركو والشرقية للدخان.



واختتمت الجولة الثانية من سباق الدوري مساء أول من أمس بدون مفاجآت، ففاز الأهلي بهدف دون رد على البنك الأهلي، ولكن بعد معاناة، وليس بالسهولة نفسها التي فاز بها على الإسماعيلي 4-0 في الجولة الأولى.



سجل هدف الأهلي الوحيد البديل محمد شريف في الدقيقة 62 من زمن اللقاء، ليرتفع رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الأول، بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط في المركز السادس.



وقبل هذه المواجهة حقق الزمالك الفوز الثاني على التوالي، بتغلبه على مضيفه طلائع الجيش بنتيجة 2-0 على ملعب برج العرب، وتقدم الزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 18 من ضربة جزاء ثم أضاف المهاجم عمر السعيد الهدف الثاني في الدقيقة 67 وهو السيناريو نفسه الذي حدث في لقاء إنبي بالجولة الأولى، ورفع الزمالك حامل اللقب رصيده إلى 6 نقاط، بينما ظل الطلائع بلا نقاط بعد أن تلقى الهزيمة الثانية.



ومن النتائج الأخرى في اليوم نفسه، تغلب سيراميكا على الإسماعيلي 2-1، وبيراميدز على فاركو بالنتيجة نفسها، والمقاصة على الجونة 2-0.



وكان الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني محل انتقادات شديدة بعد مباراة فريقه مع البنك الأهلي، واعترف موسمياني بأنه عدل طريقة لعبه في الشوط الثاني لتحقيق الفوز، بإشراك محمد شريف للاستفادة من الكرات العرضية، مؤكدا أنه لم يطلب من لاعبيه إرسال عرضيات خلال الشوط الأول، في ظل وجود لاعبين من قصار القامة في الخط الأمامي.



وأوضح موسيماني ان المنافسة بين اللاعبين أمر إيجابي، مؤكدا أن بيرسي تاو سجل هدفين أمام الإسماعيلي، وجاء الدور على شريف ليسجل، وهذا الأمر يصب في مصلحة الفريق.