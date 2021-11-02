محمود عيسى



علمت مجلة ميد من مصادر مطلعة في الصناعة النفطية ان شركة نفط الكويت تعد العدة لترسية عقود مشروعي الإنتاج الجوراسي المعروفين باسم JPF-4 وJPF-5 وفقا لأحدث الأسعار التي تلقتها.



وأضافت المجلة ان شركة نفط الكويت تستخدم نظام الممارسة في عملية تقديم العطاءات لمشاريع الإنتاج الجوراسي.



ويعمل النظام كمزاد عكسي بعدة جولات تقوم الشركات بموجبه بخفض قيمة عروضها أو الاحتفاظ بالسعر نفسه لكل جولة، ومن ثم يكشف النقاب عن جميع الأسعار لمقدمي العروض بعد كل جولة، ومع تقلص العطاءات، تنسحب بعض الشركات المقدمة للعروض حتى تبقى شركة واحدة لكل عقد.



وقدمت سبيتكو عرضا منخفضا قدره 398.2 مليون دولار للمشروع JPF-4، بينما قدمت شركة Jereh الصينية للخدمات النفطية عرضا منخفضا آخر قدره 426 مليون دولار لمشروع JPF-5 مع شريكها المحلي شركة نابكو، وذلك بقيمة إجمالية للعقدين تبلغ 824 مليون دولار.



وقد ذكرت مجلة ميد في أكتوبر الماضي أن شركة سبيتكو الكويتية قدمت العرض الأدنى لكلا العقدين في الجولة الأولى من العطاءات في شهر مايو الماضي، وذلك بعد أيام من إعلان ميد حصريا عن الأسعار التي قدمتها شركات المقاولات المعنية بالمشروعين، وقدمت أربع شركات عطاءاتها للمشروعين في 6 أكتوبر الماضي، وفقا للمصادر المذكورة آنفا.



ولم تحصل شركة غوفيسكو الكويتية التي شاركت في الجولة الأولى من العطاءات على ضمانات أولية ولم تقدم عرضا في الجولة الثانية.



من المقرر أن تقام المنشأة المعروفة باسم JPF-4 بالقرب من حقل الصابرية في شمال الكويت فيما ستقع الثانية JPF-5 على بعد أقل من 10 كيلومترات الى الشرق من المنشأة الأولى.



وسيستخدم كلا المرفقين لإجراء اختبار ومعالجة وإدارة ومناولة سوائل آبار الهيدروكربون الرطب والحامض من حقول النفط والغاز المتعددة التي تشمل الروضتين، الصابرية، شمال غرب الروضتين، أم نقا، ظبي، بحرة، حقول مرات ونجمة سرجيلو بالإضافة إلى تجمعات نفطية أخرى تقع في الحقول الجوراسية.



وقالت المجلة ان كلا المشروعين عبارة عن منشآت إنتاج سطحي على الشاطئ وسيتم تنفيذهما على أساس البناء والتملك والتشغيل (BOO) من قبل المقاول الفائز مع خيار لشركة نفط الكويت لإعادة شرائهما في تاريخ لاحق.



ومن المقرر أن يتم بناء المنشآت بطاقة إنتاجية 50 ألف برميل يوميا من الخام الحلو المعالج (النفط الجوراسي الخفيف بلزوجة تتراوح بين 40 درجة و 50 درجة وفقا لمتطلبات معهد البترول الأميركي API) بالإضافة الى 150 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز الحلو الجاف.



وسيشمل كلاهما وحدة معالجة المياه المنتجة ووحدة استعادة الكبريت، بالإضافة إلى المرافق وأنظمة الدعم المرتبطة بها.



وقد أبلغت الشركة المقاولين بأن مرحلة تنفيذ الخدمات لكل منشأة ستبلغ إجمالي 780 يوما اعتبارا من تاريخ بدء العمل في المشروع. وتشمل هذه الفترة 720 يوما للتصميم والهندسة وإدارة المشروع والتوريد والمشتريات والبناء والاختبار وإنجاز الأعمال الميكانيكية لكل منشأة.



وزير النفط يشيد باستراتيجية «أوپيك +» بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً

د. محمد الفارس

أشاد وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس الاثنين باستراتيجية (أوپيك +) في زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا وفق خطة الزيادة شهريا التي تم التوافق عليها بصورة جماعية في الاجتماع الوزاري رقم (19) لـ (أوپيك +) في شهر يوليو الماضي.



وقال الوزير الفارس في بيان صادر عن وزارة النفط قبيل مشاركته بالاجتماع الوزاري الـ43 للجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج (JMMC) والاجتماع الـ 22 لـ(أوپيك +) ONOMM اللذين سيعقدان يوم الخميس المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي إن «استمرار العمل بهذه الاستراتيجيـة يضمن كفاية من المعروض وقد أثبت جدواه في تحقيق التوازن واستقرار الأسواق».



وأضـــاف أن هناك تحديات في الأسواق خصوصا في عام 2022 تبرر الاستمرار في رفع الإنتاج المتدرج وفقا للاتفاق الذي يعتبر كافيا لتأمين احتياجات السوق. وأكد أن التحسن التدريجي في مؤشرات السوق يتزامن مع استمرار مرحلة التعافي من جائحة كورونا وارتفاع نسب التحصين بجرعتين في العالم.