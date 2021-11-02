باهي أحمد



كشفت معلومات رسمية عن تصدر «فيسبوك» قائمة تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في الكويت.



ووفقا للمعلومات الصادرة عن الهيئة العامة للاتصالات «CITRA»، حول تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في الكويت، والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، يأتي تطبيق «تمبلر» في المرتبة الثانية كثاني أكثر التطبيقات استخداما، بينما حل تطبيق «تويتر» في المرتبة الثالثة، وجاء «إنستغرام» في المرتبة الخامسة بعد تطبيق «اودنكلاسينكي» الذي حل رابعا، بينما احتل تطبيق «بينتريست» المرتبة السادسة، قبل تطبيق «تنسينت» الذي جاء سابعا.



وحول تطبيقات تشغيل البث «live» الأعلى استخداما خلال الربع الثالث من العام الحالي، أوضحت الإحصائية ان «تيك توك» هو التطبيق الأكثر استخداما في البلاد، يليه تطبيق «يوتيوب»، بينما جاء «نتفليكس» في المرتبة الثالثة وتطبيق «تويتش» في المرتبة الرابعة قبل تطبيق «تويتر فيديو» الذي جاء في المرتبة الخامسة، يليه تطبيق «دايلي موشن» الذي حل سادسا، بينما حل كل من تطبيق «شاهد» و«فيسبوك فيديو»، و«أمازون فيديو»، المراكز من السابع إلى التاسع على التوالي.



ولجهة تطبيقات الألعاب الإلكترونية الأعلى استخداما خلال الفترة نفسها من العام فجاء في المركز الأول «Blizzard Games» بينما جاء في المركز الثاني «playstation Network» وفي المركز الثالث «PC: Valve، s Steam Service»، وفي المركز الرابع«PC: Valve، s Steam Download»، يليه تطبيق «ROBLOX» الذي جاء خامسا، بينما احتلت ألعاب شهيرة مثل «fortnite»و«CALL OF DUTY» و«PUBG MOBILE» المراتب السادسة والسابعة والعاشرة على التوالي.



الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاتصالات قامت بحجب 80 موقعا إلكترونيا خلال الفترة نفسها من العام من إجمالي 82 موقعا طلب حجبها بينما قامت برفع الحجب عن 13 موقعا بعد تقديم تلك المواقع لطلبات لرفع الحجب عنها، حيث تم حجب تلك المواقع لأسباب مختلفة حيث تصدرت الأخبار السياسية النسبة من تلك المواقع بإجمالي 38% بينما تم إلغاء 31% من تلك المواقع بسبب عمليات النصب والاحتيال و8% بسبب انتهاك حقوق الملكيات و23% بسبب مخالفة الآداب العامة.