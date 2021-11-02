تحدث عضو مجلس إدارة «المؤسسة السورية للتجارة» وعضو رابطة «المصدرين السوريين للألبسة والنسيج»، ماهر الزيات، عن انخفاض إنتاج الألبسة في مناطق سيطرة الحكومة السورية بنسبة تقارب الـ 50% من كمية الإنتاج الطبيعية، بعد ان كانت صناعة المنسوجات والملابس احد اهم روافد الاقتصاد السوري.



وبرر الزيات، انخفاض إنتاج الألبسة بعدة أسباب منها نقص اليد العاملة، وتعطل الكهرباء، وتأخر وصول المازوت، بحسب حديثه إلى إذاعة «ميلودي اف ام» المحلية.



كما أوضح الزيات، أن أسعار الألبسة هذا العام ستشهد ارتفاعا «قليلا»، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الأولية كالخيوط والأقمشة حول العالم بنسبة تقارب 15% من جهة، ولارتفاع أجور الشحن والجمركة من جهة ثانية. ويذكر ان الحكومة رفعت سعر المازوت الصناعي في سورية الى ثلاثة اضعاف، حيث يتوقع ان يكون لذلك تأثير كبير على ارتفاع معظم اسعار السلع بشكل شبه يومي، ومن ضمنها الملبوسات.